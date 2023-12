TOP FV, Col Verona stravince Terracciano. Beltran secondo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pietro Terracciano è stato l’uomo decisivo nella vittoria della Fiorentina col Verona. A dirlo non è solo la prestazione del numero 1 viola, ma anche i lettori di FV. Sulla base di 1884 votazioni al Premio Top FV, infatti, il portiere ex Empoli ne ha ottenute ben 1424. Alle sue spalle il vuoto, con Lucas Beltran in seconda posizione a sole 173 preferenze. Chiude il podio Arthur, opzionato da 164 tifosi.

Il podio:

Terracciano, 75,58% dei voti

Beltran, 9,18% dei voti

Arthur, 8,70% dei voti