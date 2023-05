SALERNITANA, Dagli ex allo stato di forma: il punto

Fonte: a cura di Mattia Carletti

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Fiorentina stasera partirà per Salerno in vista della sfida di campionato di domani contro la Salernitana. I campani stanno attraversando un super momento di forma: si trovano ora al quattordicesimo posto in classifica a sette lunghezze dalla zona retrocessione. Da quando l'ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa siede sulla panchina della Salernitana, gli amaranto sono passati da una media punti di 1,03 (con Davide Nicola) a 1,30. La squadra del tecnico portoghese non perde da ben 9 giornate in campionato, affrontando anche squadre di gran livello, ad esempio l'ultima partita contro il Napoli. Oltre che contro il Napoli, sono riusciti a pareggiare anche contro Inter, Bologna e vincere contro il Monza. Sousa è riuscito a cambiare l’assetto tecnico ma soprattutto mentale della squadra, riportandogli il coraggio e la grinta di una squadra che si vuole salvare e vuole dire la sua in campionato.

Il trascinatore di questa squadra è senza dubbio il senegalese Boulaye Dia. L'attaccante, in prestito dal Villareal fino al 30 di giugno di quest'anno, ha realizzato 12 gol e 6 assist giocando 2166 minuti. Inoltre l'ultimo gol è una meraviglia, un tiro forte e preciso di sinistro (piede debole) da posizione abbastanza defilata, che ha rimandato la festa scudetto dei cugini napoletani. Un periodo positivo e una buona stagione quella di Dia che vuole metterci il suo zampino anche il prossimo incrocio contro i viola per ottenere una salvezza quasi aritmetica.

Momento opposto invece lo sta vivendo il suo compagno di reparto: l'ex viola Krzysztof Piątek. L'attaccante polacco in questa stagione ha giocato ben 28 partite realizzando però solo 3 gol e 3 assist e prendendo ben 4 ammonizioni. L'ultima rete risale alla tredicesima giornata contro la Cremonese al terzo minuto su tap-in. L'ultima gara da titolare è stata contro il Torino il 16 aprile, partita che poi terminerà con il risultato di 1-1. Stagione complicata quella di Piatek che dopo la grande stagione con il Genoa, dove ha fatto 13 gol in 19 partite, non è riuscito più a dare continuità in Serie A.

Partita però tutt'altro che semplice quella che aspetta la Fiorentina mercoledì, contro una squadra molto in forma e che in casa nonostante abbia perso contro le big, ha dimostrato di essere ostica battendo ad esempio Sassuolo e Monza, squadre contro le quali la squadra di Vincenzo Italiano ha rispettivamente vinto nel finale e perso. Biraghi e compagni dovranno rimanere concentrati e si dovranno impegnare molto per ottenere una vittoria che li permetterebbe di lottare ancora per la zona Europa.