ROSA, Priorità difensore: ecco cosa manca

Quindici giorni al 1° settembre, quando alle 20 suonerà il gong che chiuderà la possibilità di portare a termine le trattative che in questa estate hanno comunque già visto la società viola grande protagonista sia per le cessioni che per gli acquisti.

La sensazione però, respirata anche da parte dello staff tecnico, è che manchi ancora qualcosina. Non tanto, ma quel poco in più che serve per poter affrontare una stagione che si prospetta molto dura nel migliore dei modi. La priorità è il difensore, poi c'è da risolvere in mezzo al campo la doppia grana Amrabat-Castrovilli, mentre in avanti i tifosi sognano la proverbiale ciliegina sulla torta. Ecco il punto a cura della redazione di FirenzeViola.it.

