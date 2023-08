QUARTA VERSO L'ADDIO: IL BETIS STUDIA L'OFFERTA, I VIOLA L'ALTERNATIVA

Fonte: Ha collaborato Jacopo Massini

© foto di Giacomo Morini

Lucas Martinez Quarta entro la fine del mercato dovrebbe lasciare la Fiorentina. Il difensore argentino ha mercato ed è quello designato per fare spazio all'acquisto di un altro giocatore che possa essere più funzionale ai piani tattici di Italiano.

Il Real Betis si è già mosso nella sua direzione, con sondaggi approfonditi sia con l'agente che con lo stesso giocatore, ma non ha ancora mosso passi concreti con la Fiorentina. Questo perché prima di presentare un'offerta cercherà di cedere Luiz Felipe, ex Lazio, che dovrebbe lasciare Siviglia in direzione Premier League (Nottingham Forest) o Arabia Saudita. Una volta sistemato questa cessione, gli spagnoli hanno deciso di puntare forte sul Chino e non ci sarebbe da stupirsi nel vederlo partire entro l'andata del playoff di giovedì prossimo.

La Fiorentina chiede almeno 15 milioni ma nel frattempo sta lavorando a un acquisto nello stesso ruolo. L'identikit è chiaro, meno il nome in pole. Pradè e Barone, insieme a Burdisso, su espressa richiesta di Italiano, sondano il mercato per un difensore mancino, veloce e capace nell'impostazione dal basso. Non facile, ma nemmeno impossibile.

Martinez Quarta ha già dato il proprio via libera all'operazione, con la famiglia che è attratta dall'ipotesi Siviglia e con il giocatore che vede nei biancoverdi un buono step per la propria carriera, in una squadra dove gli argentini si sono sempre trovati bene. Dunque il tavolo è apparecchiato, ora resta solo da consumare il pasto, con i prossimi giorni che, come dichiarato anche dal direttore sportivo viola Pradè, saranno bollenti sia in entrata che in uscita.