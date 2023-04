POULE SCUDETTO FEMMINILE: LE VIOLA BALZANO AL TERZO POSTO BATTENDO L’INTER. LE CONVOCATE IN NAZIONALE

Il focus del martedì sul calcio femminile a cura di Firenzeviola.it

Fonte: a cura di Stefano Berardo - Twitter: @IamBerry29

La Fiorentina Femminile festeggerà la Pasqua al terzo posto in classifica. Grazie all’1-0 ottenuto a Sesto Fiorentino contro l’Inter, frutto di una rete in contropiede di Milica Mijatovic, le ragazze di coach Panico hanno replicato al risultato del giorno prima ottenuto da Vincenzo Italiano e dal suo gruppo. Gara costantemente in bilico allo stadio Torrini, con l’Inter che domina in lunghi tratti ma viene fermata dalle numerose parate di Rachele Baldi. Si esalta l’ex portiere di Napoli e Roma al decimo del primo tempo quando respinge un destro a giro di Merlo. Poco dopo la mezz’ora mura un tiro potente di Karchouni da pochi passi. Sarebbe stato il goal che avrebbe consentito alla francese di festeggiare il fresco rinnovo in nerazzurro fino al 2025. Al quarantesimo Polli colpisce di testa e manda fuori di pochissimo. Risponde la Fiorentina due minuti dopo con Hammarlund che prova la botta a giro da fuori area ma il pallone si spegne sul fondo. Al duplice fischio l’equilibrio non si rompe.

Al ritorno in campo basta meno di un minuto a Karchouni per rendersi pericolosa. La centrocampista nerazzurra fa partire un bolide di destro che si infrange sulla traversa. Sembra buio pesto per le padrone di casa quando, al sessantatreesimo, Mijatovic ruba palla sulla fascia, avanza verso Durante, dribbla Van Der Grant e deposita in rete il goal dell’1-0. Rete pesantissima per la serba al suo quarto sigillo stagionale. L’Inter sciupa una chance colossale con Gloria Marinelli a pochi giri di lancette dal novantesimo. In pieno recupero ci prova l’olandese Van Der Grant con una botta da fuori area che finisce alta. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio che certifica la vittoria per le ragazze gigliate.

Il risultato delle viola è prezioso e non poco. Finalmente scema la maledizione del Torrini che ha visto, fin qui, tutte le grandi che venivano a Firenze uscire con i tre punti in tasca. L’unica eccezione fu proprio per la squadra di Rita Guarino che, nel girone d’andata della regular season, non andò oltre lo 0-0. La vittoria di domenica scorsa può aumentare le consapevolezze della compagine gigliata e incrementare la fiducia nei propri mezzi. Ora la squadra godrà di una settimana di pausa per le festività pasquali prima di preparare il delicato match del 16 aprile prossimo di Vinovo contro la Juventus.

Nel frattempo parecchie ragazze avranno l’occasione di vestire nuovamente la maglia della Nazionale. Saranno sette le calciatrici gigliate che risponderanno alla chiamata delle varie compagini azzurre. Partendo dalla prima squadra: Rachele Baldi e Michela Catena saranno a disposizione della CT Milena Bertolini per l’amichevole di martedì 11 aprile contro la Colombia che si giocherà al Tre Fontane di Roma. Federica Cafferata, Emma Severini, Margherita Monnecchi e Miriam Longo saranno impegnate con l’Under 23 per due amichevoli di prestigio. Infine il terzo portiere gigliato, Viola Bartalini, risponderà alla chiamata dell’Under 19 che affronterà il secondo round di qualificazioni per l’Europeo di categoria. Questo dunque il resoconto delle convocazioni che coinvolgeranno i ranghi viola. Ricordiamo che tutte le gare saranno visibili esclusivamente sui canali della FIGC visto il mancato rinnovo dell’accordo con la RAI. Su questo fronte, purtroppo, non si registrano novità. In Nazionale andranno anche diverse calciatrici straniere. Zsanett Kajan sarà con l’Ungheria che affronterà una doppia amichevole contro Israele. Alexandra Johannsdottir andrà con le connazionali in vista dei match contro Svizzera e Nuova Zelanda. Ci sono poi Kaja Erzen e la match winner contro le nerazzurre Milica Mijatovic che si aggregheranno rispettivamente a Slovenia e Serbia.

Nell’altra gara della poule scudetto – fondamentale per il raggiungimento del terzo posto in classifica da parte delle toscane – la Roma ha battuto il Milan 3-1 in casa. In vantaggio con l’ex viola Elena Linari le giallorosse vengono raggiunte sul pari da un’altra ex gigliata Valery Vigilucci al secondo goal consecutivo. Nella ripresa però le capitoline prendono il largo con una magia di Haavi e una punizione magistrale di Glionna. Nella poule salvezza il Como strappa tre punti d’oro contro il Parma grazie al goal vittoria di Chiara Beccari che festeggia così la convocazione in Nazionale maggiore. Il Sassuolo, sempre più salvo, liquida il Pomigliano in casa grazie ad un autogoal di Cetinja – propiziato da Brignoli – e al sigillo di Lana Clelland. Il Como scavalca il Parma in classifica e comincia a sognare la possibilità di rimanere in Serie A Femminile un altro anno.

Di seguito i tabellini delle partite e la classifica aggiornata:

Poule scudetto

Milan-Roma 3-1

Fiorentina-Inter 1-0

Riposa: Juventus

Poule salvezza:

Como-Parma 1-0

Sassuolo-Pomigliano 2-0

Riposa: Sampdoria

Classifica aggiornata:

Roma 54

Juventus 46

Fiorentina 38

Inter 35

Milan 35

Sassuolo 26

Pomigliano 17

Como 15

Parma 13

Sampdoria 11