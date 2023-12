No, non si tratta dell'ultimo cinepanettone. I protagonisti non sono Boldi e De Sica ma Vincenzo Italiano e Rocco Commisso. La trama è semplice: un tecnico in rampa di lancio e un presidente ambizioso cercano di riportare la Viola al quarto posto sotto l'albero di Natale. L'ultima volta fu nel 2015 con Paulo Sousa. A distanza di otto anni sembrano poterci essere i presupposti per un gradito remake.

Nella settimana di Natale la Fiorentina tenta l'assalto al quarto posto. Lo fa sfruttando anche gli impegni delle antagoniste, che si incrociano all'antivigilia. Il Bologna, in questo momento quarta a 28 punti, ospita l'Atalanta (settima a 26); nella serata di sabato invece si incrociano Napoli (quinta aex equo coi viola a 27) e Roma (ottava a 25). Quattro competitor che si mangeranno punti tra di loro: per questo l'ostica trasferta dell'U Power Stadium può valere un Natale al quarto posto.

In caso di vittoria col Monza nel match di domani sera la Fiorentina potrebbe garantirsi un regalo non da poco, in attesa poi di completare gli impegni del 2023 con il match del 29, in casa contro il Torino. Il sogno è affacciarsi al 2024 in piena zona Champions sperando poi che, a differenza dell'ultima volta con Sousa, a gennaio arrivino altri attori protagonisti per girare un'altra pellicola d'autore.