MONTE INGAGGI, Milenkovic il più ricco. Gli altri...

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, CASTRO È A FIRENZE: ORA RIPOSO. E I GENITORI... È tornato da poche ore a Firenze il centrocampista viola Gaetano Castrovilli: il numero 10 della Fiorentina, che ha passato gli ultimi giorni assieme alla compagna (e futura moglie) Rachele presso l’ospedale di Genova, è rimasto in osservazione per tutto... È tornato da poche ore a Firenze il centrocampista viola Gaetano Castrovilli: il numero 10 della Fiorentina, che ha passato gli ultimi giorni assieme alla compagna (e futura moglie) Rachele presso l’ospedale di Genova, è rimasto in osservazione per tutto... NOTIZIE DI FV STAVOLTA ROCCO HA RAGIONE! Certo che è antipatico avere un assillo, una spada di Damocle sulla testa nonostante si stia vivendo un periodo molto sereno per quel che riguarda il campo, per quello che fa vedere la Fiorentina giornata dopo giornata, per una classifica bella come non lo era da... Certo che è antipatico avere un assillo, una spada di Damocle sulla testa nonostante si stia vivendo un periodo molto sereno per quel che riguarda il campo, per quello che fa vedere la Fiorentina giornata dopo giornata, per una classifica bella come non lo era da... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 settembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi