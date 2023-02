MILENKOVIC, Domani la scelta per la gara di Verona

Lunedì la Fiorentina fa visita al Verona nella 24esima giornata di campionato. In vista della gara, Vincenzo Italiano non sa ancora se potrà contare su Nikola Milenkovic. Come appreso da FirenzeViola.it, il centrale serbo è in fase di recupero dall'infortunio subito con l'Empoli e domani si deciderà se convocarlo o meno per la sfida di Verona.