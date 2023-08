MERCATO, Le ultime da M. Quarta, Jovic e Baldanzi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il campionato è pronto a riprendere il via ma il mercato comunque non si ferma, con la Fiorentina che sia in entrata che in uscita vuole regalarsi qualche altra operazione entro il 1° settembre. La giornata appena conclusa ha raccontato un'altra pretendente per Luka Jovic, il Milan, che però per ora si ferma ai semplici sondaggi per un attaccante che resta in uscita da Firenze.

Poi c'è la questione Martinez Quarta, con il Betis di Siviglia intenzionato a fare sul serio ma solo dopo la cessione di Luiz Felipe che darà la liquidità per fare l'offerta giusta. Infine, in entrata, resta vivo il nome di Baldanzi dall'Empoli: alla Fiorentina piace e da qui alla fine del mercato tenterà un nuovo assalto.