RELEVO, Il Milan potrebbe fare un'offerta per Jovic

Il Milan potrebbe interessarsi a Luka Jovic, come riporta Revèlo.com. Secondo quanto si legge "diversi club stanno sondando il calciatore serbo della Fiorentina. E in caso di trasferimento, il Real Madrid trattiene il 50% della cifra della vendita. Nelle ultime ore Jovic è stato offerto al Milan. Il club rossonero, se Lorenzo Colombo se ne va, come sembra, deve cercare un attaccante. Al momento non ci sono trattative in corso tra i club ma c'è un'offerta che può essere sviluppata nei prossimi giorni".