L'ULTIMO BIVIO DELLA TELENOVELA AMRABAT

Doveva essere il primo addio dell'estate, invece ora quello di Amrabat rischia di non consumarsi nemmeno a poche ore dalla fine del mercato. Il centrocampista marocchino, che non ha fatto niente per nascondere la voglia di solcare altri mari, non ha mai ricevuto offerte superiori ai 15 milioni di euro nel corso di queste settimane di trattative e ora ha solo 4 giorni scarsi per portare in dote una proposta che metta tutti d'accordo.

Il rischio di fine mercato, come accade spesso, è che i club che da tempo sono interessati a lui provino a tirare la corda con la Fiorentina proponendo operazioni dalla dubbia utilità, come il prestito con diritto di riscatto con cui si è riavvicinato l'Atletico Madrid. Anche il Manchester United con ogni probabilità tenterà una strada simile, con i viola che però, da tutta l'estate, hanno risposto a tutti con una richiesta chiara: 30 milioni e cessione a titolo definitivo.

Detto che sulla cifra i bonus possono dare una mano per limare le pretese, fino a questo momento la Fiorentina non si è mai smossa dall'idea di cessione definitiva del centrocampista bandiera del Marocco. Aprire last minute a questa ipotesi sconfesserebbe la strategia utilizzata fino ad oggi, ed è per questo che nelle prossime ore il club viola si ritroverà davanti a un bivio: cedere Amrabat a condizioni meno vantaggiose o tenerlo contro la sua volontà facendo scattare il rinnovo fino al 2025. La terza ipotesi è che qualche società si svegli all'ultimo minuto e decida di accontentare Barone e Pradè, ma è una possibilità sempre meno plausibile.

Dopo mesi di tira e molla, voci e controvoci, qualche assenza giustificata, qualcun'altra che ha fatto più discutere, la telenovela Amrabat è arrivata all'ultimo atto. Ma gli sceneggiatori ancora non sanno come concludere la questione e come diceva Lucio Battisti, anche in questo caso come in tanti altri che riguardano il mercato, lo scopriremo solo vivendo.