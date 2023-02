IN ATTACCO UNA MAGLIA PER TRE. IN DIFESA C'È QUARTA

C'è ancora qualche dubbio di formazione che Vincenzo Italiano si porterà dietro fino a qualche ora prima della partita contro la Juventus. Non in porta, dove giocherà ancora Terracciano con Sirigu che si accomoderà in panchina. Anche in difesa scelte quasi obbligate: Venuti, Terzic e Ranieri non sembrano insidiare la difesa titolare che sarà composta con ogni probabilità da Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi sulla sinistra.

A centrocampo l'assenza last-minute di Barak impone altre scelte, con Duncan pronto a prendere il suo posto nel centrocampo con Amrabat e Bonaventura. Poche chance di vedere in campo dal 1' il giovane Bianco. Infine l'attacco, dove forse ci sono i dubbi maggiori.

Jovic è in vantaggio su Arthur Cabral ma il brasiliano potrebbe anche sorpassare il serbo nelle ultime ore, così come Kouame, Saponara e Ikoné partono sostanzialmente alla pari con l'ivoriano leggermente in vantaggio. Sull'altra fascia agirà Nico Gonzalez.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Jovic, Kouame.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro, De Sciglio; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Chiesa.