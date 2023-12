IL CASTING PER LA SUCCESSIONE DI JACK PASSA ANCHE DA MONZA

Fonte: Ha collaborato Alessandro Di Nardo

Silvio Berlusconi lo amava molto non solo per il suo talento calcistico, ma anche, forse seguendo l'esempio dello Zar Pietro il Grande che a San Pietroburgo vietava a chiunque entrasse nel suo palazzo Reale di portare barba e baffi, per il suo volto pulito e senza tatuaggi: El Flaco Andrea Colpani sta vivendo a Monza la sua migliore stagione in carriera ed è uno dei calciatori in rampa di lancio anche per Spalletti. Sei gol e l'80% delle occasioni create per la squadra di Palladino che tra alti e bassi sta comunque studiando per scrollarsi di dosso il ruolo di matricola.

Contratto in scadenza nel 2028, su Colpani si sono già posati gli occhi di mezza Serie A e chissà che anche la Fiorentina, che si interroga sulla futura sostituzione, obbligata dall'anagrafe, di Jack Bonaventura, non abbia uno sguardo particolare per il talento del classe '99 nato a Brescia. Perché Barak, che stasera avrà un'altra occasione di tornare ad essere il giocatore ammirato a Verona, non convince ancora appieno, e quindi chissà che il casting per la trequarti del futuro della Fiorentina non possa passare anche dall'U-Power Stadium di Monza. Colpani contro Barak sarà la partita nella partita al Brianteo, con un occhio sempre rivolto al mercato.