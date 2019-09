EX VIOLA UFFICIALE, IL MILAN HA DEPOSITATO CONTRATTO DI REBIC Ante Rebic è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha appena depositato in Lega il contratto dell'attaccante croato, vice campione del Mondo, che sarà molto probabilmente l'ultimo rinforzo della campagna acquisti estiva per Marco Giampaolo.... Ante Rebic è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha appena depositato in Lega il contratto dell'attaccante croato, vice campione del Mondo, che sarà molto probabilmente l'ultimo rinforzo della campagna acquisti estiva per Marco Giampaolo.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 2 Settembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi