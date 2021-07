FIORENTINA, Il programma odierno in casa viola

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ILLANES AL PESCARA: ATTESO DOMANI PER LA FIRMA Julian Illanes passa al Pescara. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il difensore che ha passato gli scorsi anni in prestito in Serie B, domani è atteso a Pescara per la firma sul contratto. Passerà a titolo definitivo alla squadra abruzzese che in... Julian Illanes passa al Pescara. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il difensore che ha passato gli scorsi anni in prestito in Serie B, domani è atteso a Pescara per la firma sul contratto. Passerà a titolo definitivo alla squadra abruzzese che in... NOTIZIE DI FV J.BERRETTINI A FV, MATTEO-VIOLA? VI SPIEGO LA STORIA Dopo la finale storica al torneo di Wimbledon (persa purtroppo contro il fenomeno serbo Djokovic), Firenzeviola.it ha contattato nella giornata di ieri il fratello di Matteo Berrettini, Jacopo, che ai nostri microfoni ha fatto un bilancio dell'esperienza di Matteo... Dopo la finale storica al torneo di Wimbledon (persa purtroppo contro il fenomeno serbo Djokovic), Firenzeviola.it ha contattato nella giornata di ieri il fratello di Matteo Berrettini, Jacopo, che ai nostri microfoni ha fatto un bilancio dell'esperienza di Matteo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 14 luglio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi