FATTORI A FV, Mercato? Viola ok così. I giovani...

Fra pochi giorni si riparte. La Fiorentina torna in campo mercoledì contro il Monza. Per commentare il ritorno in campo della Serie A, alcuni argomenti di casa Fiorentina e molto altro, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva un fiorentino doc, ex calciatore viola ed ex allenatore della Fiorentina Femminile, Sauro Fattori.

Tra tre giorni si riparte. Come sarà dal punto di vista fisico e mentale questo ritorno in campo?

"Io ho sempre detto che il 4 gennaio inizia un altro campionato, e la gestione sotto entrambi gli aspetti è abbastanza complicata. Non si sa che può succedere. Le squadre che hanno avuto tanti Nazionali impegnati al Mondiale dovranno essere brave a gestirli, per fortuna la Fiorentina non ne aveva tanti, quindi in casa viola non vedo grandi problemi. Sarà un problema iniziale per quanto riguarda l'aspetto fisico, soprattutto per coloro che non si sono fermati, anche se adesso si tende ad avere la massima attenzione sulla preparazione atletica. Sarà invece molto importante l'aspetto mentale".

Un commento sul Mondiale e la vittoria dell'Argentina.

"Sono arrivate in finale le squadre più forti sulla carta. C'è stata qualche sorpresa come il Marocco, e alla fine sono contento che abbia vinto l'Argentina. Vincere ai rigori poi è sempre una lotteria, ma sono contento per il popolo argentino che comunque in passato ha sofferto, mentre adesso ha potuto festeggiare dopo tanto tempo".

Sorpresa Marocco e sorpresa Amrabat. Se lo aspettava?

"Amrabat io l'ho sempre considerato un buon giocatore. Poi il Marocco gli calzava a pennello: una squadra difensiva che ha subito pochissimo giocando molto bassa, gli ha permesso di esprimersi al meglio. Ha disputato un ottimo Mondiale, ma soprattutto ha fatto bene la squadra. Il Marocco comunque aveva qualche giocatore di alto livello, come Hakimi, che nel complesso ha fatto la differenza. Poi nel mezzo campo forse era dove era messo peggio e quindi Amrabat ha spiccato di più rispetto agli altri. Sicuramente il Mondiale disputato da Amrabat ha fatto felice la Fiorentina, che non può essere altro che contenta. Ritroverà un giocatore molto motivato".

Però la Fiorentina si deve difendere dall'assalto delle big interessate ad Amrabat.

"Se dovesse arrivare un'offerta veramente importante, la Fiorentina lo cederebbe per fare sia il suo bene che il bene del giocatore che comunque andrebbe a giocare in palcoscenici importanti. Ovviamente noi tifosi ci rimarremmo male, però ormai, si vede anche in tutte le altre squadre, l'esigenza dei club è quella di fare cassa in un periodo non facile a livello finanziario. Per fortuna la Fiorentina, rispetto alle altre, è una società sana senza debiti, però di questi tempi non sarebbe una cosa strana se dovesse decidere di venderlo".

Si aspetta qualche rinforzo dal mercato?

"La Fiorentina può rimanere anche così come è adesso. Sull'onda delle ultima partite disputate, dico che ho visto una squadra brillante che si è ritrovata e ha fatto bene. Ora però c'è da ripartire quasi da zero. Secondo me l'unica cosa che manca a questa rosa è un tassello dietro. Considerando che Ranieri si è visto molto poco e a volte gli è stato preferito anche Amrabat come difensore centrale in situazioni di emergenza, è chiaro che il giocatore voglia andare a trovare spazio altrove. A quel punto dietro la coperta sarebbe corta. Quindi un rinforzo dietro, anche un giovane per riempire la rosa lo prenderei. Anche giocatori che vengono presi poco in considerazione come Maleh e Zurkowski potrebbe partire. In questo senso la Fiorentina ha già in casa dei giovani che possono e devono essere valorizzati".

A proposito dei giovani, darebbe più spazio a qualcuno?

"Io sono dell'idea che inserire come politica un po' di giovani non sarebbe male. C'è sempre questa grande frenesia nel comprare giocatori, quando poi magari hai in casa un giovane da poter sfruttare. Poi se non lo fai mai giocare, non puoi neanche capire se è all'altezza oppure no. La Fiorentina per esempio ha Bianco che piano piano è stato inserito, poi qualche giovane interessante c'è. Bisogna anche un po' rischiare e lanciare i giovani, quelli con la giusta qualità".

In attacco quindi non si aspetta rinforzi?

"Il rischio di comprare altri giocatori è che poi vai in soprannumero. E' vero che adesso ti mancano due giocatori, come Sottil e Nico Gonzalez, sugli esterni però poi quando rientrano? Non sarebbe una situazione facile da gestire. E poi, chi vai a prendere? Un giocatore vero e quindi fai un investimento importante? Poi però ne hai troppi. La Fiorentina deve fare attente valutazioni su questo perché quando hai de giocatori infortunati non è mai facile prendere decisioni. Potrebbe essere possibile un investimento su un giocatore giovane, che poi, nel momento in cui tornano quei due, può stare anche in panchina".

Per chiudere, un commento sulla Fiorentina Femminile.

"Stanno andando bene. E' tornata ai livelli che la competono. L'anno scorso hanno rischiato di retrocedere e sarebbe stato qualcosa di clamoroso. Visto quello che stanno facendo quest'anno si può essere più che soddisfatti dei risultati che stanno ottenendo".