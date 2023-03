DUNCAN, DAL MILAN AL MILAN: DOVE È FINITO ALFRED?

Era il 20 novembre 2021 quando la Fiorentina riuscì a mettere a segno una grandissima vittoria per 4-3 in casa contro il Milan. Quasi un anno e mezzo dopo la squadra rossonera torna al Franchi alla ricerca di una vittoria esterna che Stefano Pioli non ha mai ottenuto in carriera contro mister Italiano. In quella rocambolesca vittoria contro il Milan andò a segno anche Alfred Duncan, giocatore che rispetto allo scorso anno sta trovando un minutaggio nettamente inferiore.

Nella passata stagione, infatti, il centrocampista viola collezionò ben 37 presenze, di cui 23 da titolare, segnando due reti, quella contro i rossoneri e l'altra decisiva nella vittoria all'ultima giornata contro la Juventus. Quest'anno, però, per Duncan la musica è ben diversa. In Conference League, ad esempio, su 10 partite disputate dalla Fiorentina il ghanese ha giocato solo una partita titolare (il 18 agosto nell'andata contro il Twente) e non è mai sceso in campo in ben 7 occasioni. Anche in campionato nelle 24 sfide giocate dalla squadra di Italiano Duncan ha giocato dal primo minuto solamente 7 volte.

L'ex Sassuolo e Inter è tra i giocatori in scadenza nel 2024 e, nonostante Pradè abbia dichiarato di voler rinnovare tutti i calciatori in scadenza nel giugno '24, non sono previsti, almeno a breve, incontri tra la società e l'entourage per parlare di rinnovo. Dopo essere stato tra i calciatori simbolo della prima Fiorentina di Italiano in grado di riportare la squadra in Europa, quindi, quest'anno l'utilizzo del classe '93 è sempre più ridotto e il suo futuro è sempre più incerto.