BREKALO E SOTTIL, Rivali per il rientro nel finale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Per motivi diversi tra loro, Riccardo Sottil e Josip Brekalo hanno perso molti mesi della stagione calcistica in corso e, guardando al finale di stagione, saranno di fatto in competizione tra loro per potersi assicurare i minuti necessari a ritrovare quella forma migliore ancora solo ipotetica e ben lontana. Senza dimenticarsi che esiste una folta concorrenza e tanti possibili interpreti, il cambio visto ieri - Sottil che esce e fa posto a Brekalo - potrebbe essere una costante da qui a inizio giugno, magari anche iniziando ad invertire i ruoli. Con ordine, però.

Partendo da Sottil, ieri ha ritrovato un posto nell'undici titolare a distanza di mesi. Rimasto fermo e lontano dal campo da metà settembre fino a poco più di un mese fa per una fastidiosa quanto dolorosa ernia alla schiena, il classe '99 ha messo un'ora di partita nelle sue gambe: non sarà stata una prova indimenticabile, ma qualche attenuante c'è, a partire dalla condizione. Ne ha parlato anche Italiano nel post-gara: "Non è al massimo, vogliamo recuperarlo perché può creare pericolo in ogni momento. La condizione non è al top, ma può trovarla andando sempre forte". Messaggio chiaro, ora tocca a Sottil recepire al meglio, anche per non farsi scavalcare nelle gerarchie.

Di contro infatti c'è un Brekalo che ieri, prendendo il suo posto, ha regalato buone sensazioni. Il palo gli ha impedito di celebrare il suo primo gol da giocatore della Fiorentina, questione di centimetri anche sul tiro di Jovic finito largo e che poteva farlo entrare nel tabellino con un assist. Poco impiegato dal suo arrivo in inverno, il croato classe '98 paga l'inattività dei primi mesi al Wolfsburg, in cui è rimasto dopo aver rifiutato il Torino, finendo - oltre che per non giocare se non con la squadra riserve - anche per perdere il Mondiale. Ancora non è mai sceso in campo da titolare in viola, ma sembra solo questione di tempo. Ieri, intanto, Italiano lo ha elogiato: "È entrato bene, è bravo e più freddo di altri. Sul palo è stato sfortunato".