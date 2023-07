ARTHUR, Come il brasiliano ridisegnerà la Fiorentina

Una delle notizie che oggi ha avuto più letture sulle pagine di Firenzeviola.it è stato il nostro approfondimento tattico relativo ad Arthur Melo: il primo dubbio e pensiero va al modulo, perché lo staff ed Italiano stanno continuando a pensare al 4-2-3-1 che ha cambiato la scorsa stagione: in questo caso ad Arthur va affiancato un giocatore di sostanza ma con Mandragora e Duncan ad oggi la Fiorentina è moderatamente coperta (anche se non è da escludere proprio un giocatore di questo tipo in caso di addio di Amrabat). Con il 4-3-3 per Arthur sarà ancora più naturale prendere in mano il centrocampo viola, con qualche dubbio in più però sulla tenuta fisica di un giocatore che negli ultimi due anni ha giocato con il lumicino. Queste settimane saranno decisive anche per questo: con il classe '96 a guidare la mediana, Italiano dovrà fare una scelta di modulo e di pensiero.

