AMRABAT, United al lavoro. Poi Dominguez o Hjulmand

Il Manchester United, dopo aver acquistato Rasmus Hojlund dall'Atalanta per 85 milioni (compresi bonus), sembra intenzionato a chiudere anche per il centrocampista Sofyan Amrabat, nonostante il giocatore speri ancora nel Barcellona (secondo quanto scrivono dalla Spagna). Il marocchino è gradito al tecnico dello United, Erik Ten Hag, che conosce Amrabat dai tempi dell'Utrecht e vedremo se l'operazione come sembra potrà chiudersi in tempi più o meno brevi. Anche perché la Fiorentina deve investire su un altro centrocampista che, da tempo, ha individuato in Dominguez del Bologna sul quale è pronta dunque a puntare, secondo Tuttomercatoweb. La scadenza al 2024 e il mancato rinnovo con i rossoblù rendono il prezzo appetibile.

Certo è però che la situazione è intricata per l'inserimento del Fenerbahce, con qualche quotidiano (Il Corriere di Bologna in particolare) che segue i rossoblù che individua come il giorno del possibile sì al club turco già domani mentre per altri (Come Repubblica) l'offerta non si sarebbe mai concretizzata e dunque l'operazione non sarebbe così immediata. "Il mercato però resta timido e a Casteldebole si attendono mosse anche da Milan e Fiorentina, due club alla finestra. Ma il mancato rinnovo di Nico complica i piani perché impone una cessione a costo ribassato, con il rischio che i discorsi si protraggano fino ad agosto inoltrato.

Resta anche la pista Hjulmand, per il Corriere dello Sport pista numero uno in caso di addio di Amrabat. Ma certo il Lecce e l'ex ds Corvino non sono disposti a scendere dal prezzo fissato, 20 milioni.