ZAZZARONI, Scelta da rispettare: disagio personale

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato così dopo le dimissioni di Cesare Prandelli da allenatore della Fiorentina: "C'erano dei segnali, Prandelli aveva manifestato il disagio ed era pronto a fare un passo indietro. La questione è di disagio personale, ci ha messo tutto se stesso ma non regge più la pressione. La scelta va rispettata, l'uomo ha detto che non ce la fa più con questa vita, parlando anche di chiusura di carriera. Non è una resa ma una presa di coscienza. La Fiorentina rischia? No, rischia come prima. Iachini dovrà portare in salvo la squadra ed è in grado di farlo. Contro il Milan i viola hanno giocato una bella partita. Poi ci sarà un futuro con un nuovo allenatore".