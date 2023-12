ZACCAGNI, Sogno viola per gennaio ma la Lazio...

FirenzeViola.it

L'esterno della Lazio, Mattia Zaccagni, sarebbe il grande sogno della Fiorentina addirittura per gennaio, però secondo quanto riporta LaLazioSiamoNoi.it, per adesso non ci sarebbe nessuna trattativa in corso. Il club biancoceleste considera l'ex Verona incedibile e non ha intenzione di privarsene, soprattutto a gennaio. Il contratto di Zaccagni scadrà nel 2025 e la trattativa per il rinnovo è un po' ferma. In caso di separazione, che sia gennaio o a giugno, il patron biancoceleste chiederà infatti una cifra alta, che ne rispecchi il suo valore.