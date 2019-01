EX VIOLA INTER, ANCHE VECINO AVREBBE CHIESTO LA CESSIONE Dopo Miranda e Perisic, con i problemi di Icardi in mezzo, ora anche Matias Vecino. Che succede all'Inter? Secondo il Corriere dello Sport, oltre ai dubbi relativi al futuro della panchina, anche in squadra si respira aria pesante, con l'uruguaiano che... Dopo Miranda e Perisic, con i problemi di Icardi in mezzo, ora anche Matias Vecino. Che succede all'Inter? Secondo il Corriere dello Sport, oltre ai dubbi relativi al futuro della panchina, anche in squadra si respira aria pesante, con l'uruguaiano che... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 Gennaio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi