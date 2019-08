EX VIOLA EX VIOLA, POSSIBILE SCAMBIO KOUAMÈ-BABACAR Sfumato Farias, che ieri ha firmato col Lecce, il Sassuolo ha riacceso i contatti per Christian Kouamè, attaccante che può lasciare il Genoa dinanzi alla giusta offerta. Il club neroverde è molto interessato alla seconda... Sfumato Farias, che ieri ha firmato col Lecce, il Sassuolo ha riacceso i contatti per Christian Kouamè, attaccante che può lasciare il Genoa dinanzi alla giusta offerta. Il club neroverde è molto interessato alla seconda... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 14 Agosto 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi