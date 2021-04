INDISCREZIONI DI FV VIOLA, SEDUTA DI SCARICO POSTICIPATA. ECCO L'ORARIO La Fiorentina avrebbe dovuto sostenere una seduta di scarico questa mattina alle ore 10:30, la quale invece è stata posticipata. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'allenamento andrà in scena nel primo pomeriggio alle ore 14:30. La Fiorentina avrebbe dovuto sostenere una seduta di scarico questa mattina alle ore 10:30, la quale invece è stata posticipata. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'allenamento andrà in scena nel primo pomeriggio alle ore 14:30. NOTIZIE DI FV VITTORIA SUPERIMPORTANTE E UNA MISSIONE PER DOMENICA Dica 33…diceva una volta il dottore auscultando i malati e, se consideriamo la Fiorentina non proprio in salute, possiamo dire che ieri sera ha preso un ricostituente, una flebo di vitamine che le ha fatto raggiungere appunto quota 33 in classifica, non una posizione... Dica 33…diceva una volta il dottore auscultando i malati e, se consideriamo la Fiorentina non proprio in salute, possiamo dire che ieri sera ha preso un ricostituente, una flebo di vitamine che le ha fatto raggiungere appunto quota 33 in classifica, non una posizione... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 aprile 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi