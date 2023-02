UECL, Bonaventura quarto come Player of the Week

Jack Bonaventura è stato votato come quarto miglior giocatore del ritorno degli spareggi di Conference League. Come comunicato dalla stessa istituzione europea, si prende il primo posto il portiere Verbruggen, eroe per il passaggio del turno dell'Anderlecht. Al secondo Diop, autore di un gran gol con lo Sheriff, seguito da Ishak del Lech Poznan. E al quarto posto Bonaventura, autore di tre assist contro lo Sporting Braga. C'entra comunque la partita di Firenze per l'altro riconoscimento messo in palio, quello relativo al miglior gol: è stato premiato il momentaneo 0-2 del Braga in casa della Fiorentina (alla fine hanno vinto i viola 3-2 in rimonta) segnato da Alvaro Djalo.