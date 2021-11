TORREIRA, Gioia Nazionale: "Pronto per venerdì"

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OSSERVATORE DELLA JUVENTUS IERI AL FRANCHI Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... NOTIZIE DI FV DIFESA, TROPPI GOL NEI SECONDI 45': SONO 11 SU 14 La Fiorentina ha un problema chiamato secondo tempo. E a dirlo sono i numeri, più che le prestazioni. Sia difensivi che offensivi: se infatti la squadra di Italiano in 12 partite è riuscita solo una sola volta a segnare nei minuti finali (Bonaventura... La Fiorentina ha un problema chiamato secondo tempo. E a dirlo sono i numeri, più che le prestazioni. Sia difensivi che offensivi: se infatti la squadra di Italiano in 12 partite è riuscita solo una sola volta a segnare nei minuti finali (Bonaventura... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 novembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi