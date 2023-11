TORINO, Juric incontra ultras dopo gestaccio di lunedì

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - Mezz'ora di confronto al Filadelfia tra il tecnico del Torino, Ivan Juric, una decina di ultras granata per un faccia a faccia nel centro sportivo dopo l'episodio del dito medio mostrato dall'allenatore al termine della vittoriosa partita con il Sassuolo, che Juric ha vissuto in tribuna poiché era squalificato. Lunedì sera Juric era stato inquadrato dalle telecamere mentre dalle tribune faceva il gestaccio rivolto alla curva. Juric e la delegazione di tifosi si sono confrontati. Il contratto del croato rimane in scadenza a giugno 2024. (ANSA).