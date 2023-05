TMW, Non solo i viola: sulle tracce di Dia c'è pure l'Inter

FirenzeViola.it

Come riportato da Tuttomercatoweb sono Inter e Fiorentina le società più interessate a Boulaye Dia. L’attaccante senegalese a fine campionato verrà riscattato dalla Salernitana per 12 milioni di euro dal Villarreal. La decisione del club granata è pressoché scontata, visto il rendimento dell’attaccante che ha segnato 15 gol, a cui si aggiungono anche 6 assist. La sua valutazione allo stato attuale è più che raddoppiata. In Italia Inter e Fiorentina sono in pressing ma attenzione anche all’estero, con i club di Premier pronti a fare investimenti importanti.