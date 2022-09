SUPERCOPPA (ITA), Offerta da 138 mln dall'Arabia

L'Arabia Saudita rompe gli indugi e fa una proposta concreta per avere il calcio italiano a Riad per i prossimi sei anni: Milano Finanza racconta di una offerta da 138 milioni di euro alla Serie A per far giocare la Supercoppa italiana in Arabia Saudita nelle prossime sei stagioni. Si parla di una Final Four con le prime due del campionato e le due finaliste della Coppa Italia, come accade in Spagna per la Coppa del Re. Si parla di un guadagno triplo rispetto a questa stagione (8 milioni).

Il torneo si svolgerebbe in tre partite, due semifinali e una finale, ma non solo: la squadra vincitrice o una delle altre partecipanti andrebbe poi ad affrontare il club vincitore della Super Cup saudita. A breve l'ad Luigi De Siervo, si recherà a Riad per trattare con i rappresentanti di Sela e valutare la possibilità di alzare ancora un'offerta già di per sé molto invitante per il campionato italiano. Tuttavia, sembra che un'offerta simile sia arrivata dall'Ungheria.