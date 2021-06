SPEZIA, Iachini in pole per la panchina dei liguri

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 GIU - Il casting è iniziato qualche giorno fa, sottotraccia, quando ormai la partenza di Vincenzo Italiano era diventata ormai una certezza. Lo Spezia si ritrova di colpo senza allenatore, ma l'attesa per il sostituto del tecnico artefice della promozione in A e poi della salvezza, non dovrebbe durare molto. Giovedì 1 luglio il club ligure annuncerà ufficialmente Riccardo Pecini nel ruolo di direttore dell'area tecnica, primo tassello di una ricostruzione cui seguirà, tra la fine della settimana e l'inizio della prossima, anche l'annuncio del nuovo tecnico. I nomi accostati in queste ore alle Aquile liguri sono molti, a partire da Marco Giampaolo e Beppe Iachini, che hanno lavorato proprio con Pecini, fino alla suggestione Domenico Tedesco, allenatore dello Spartak Mosca. Non praticabile, anche per una questione di ingaggio, la pista che porta a Claudio Ranieri. Sullo sfondo, anche le posizioni di Davide Nicola, Fabio Liverani, Rolando Maran e Roberto Venturato: per quest'ultimo, che nei giorni scorsi ha dato l'addio al Cittadella, si tratterebbe dell'esordio in massima serie. Una scelta che lo Spezia vuole prendere presto e bene: la ripartenza è fissata al 12 luglio con il raduno in Trentino. (ANSA).