SIRIGU, Tre salvataggi decisivi nella sfida col Braga

Come testimoniato dalla foto pubblicata su Twitter dall'account ufficiale della Conference League, Salvatore Sirigu nella sfida contro il Braga ha effettuato tre parate decisive per la sua squadra. Il portiere che ne ha effettuate di più è Sergio Padt del Ludogorets, con 7 parate.

@Ludogorets1945 exited on penalties, but Sergio Padt left with his head held high ️



Hitz and Sirigu helped @FCBasel1893 & @acffiorentina into the last 16! #UECLkeepers @UKEnterprise pic.twitter.com/ppCHBb7EOc