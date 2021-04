SERIE A, L'Atalanta asfalta il Bologna: è 5-0 nerazzurro

INDISCREZIONI DI FV VIOLA, SEDUTA DI SCARICO POSTICIPATA. ECCO L'ORARIO La Fiorentina avrebbe dovuto sostenere una seduta di scarico questa mattina alle ore 10:30, la quale invece è stata posticipata. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'allenamento andrà in scena nel primo pomeriggio alle ore 14:30. La Fiorentina avrebbe dovuto sostenere una seduta di scarico questa mattina alle ore 10:30, la quale invece è stata posticipata. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'allenamento andrà in scena nel primo pomeriggio alle ore 14:30. NOTIZIE DI FV CON QUELL'UOMO IN CAMPO I VIOLA AVREBBERO FATTO L'IMPRESA Sarà che la Juventus stimola particolarmente i nostri calciatori o il messaggio giunto sabato da parte dei tifosi è stato così forte e chiaro che hanno buttato cuore e sudore in quella che per tutti noi è La Partita? Credo che entrambe le cose... Sarà che la Juventus stimola particolarmente i nostri calciatori o il messaggio giunto sabato da parte dei tifosi è stato così forte e chiaro che hanno buttato cuore e sudore in quella che per tutti noi è La Partita? Credo che entrambe le cose... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 aprile 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi