SASSUOLO, Offerta di 15 mln dalla Spagna per Lopez

Il mercato del Sassuolo sta vivendo giorni importanti sul fronte Maxime Lopez. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club neroverde ha infatti ricevuto un'offerta da un club spagnolo, da 15 milioni di euro, per il centrocampista e in queste ore le parti stanno valutando il da farsi, con il giocatore che potrebbe dunque lasciare la società emiliana. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un interessamento da parte di Fiorentina e Napoli per il mediano, ma le due società italiane non sembrano essere così interessate a lui, tanto che adesso il suo destino potrebbe essere proprio nella penisola iberica.