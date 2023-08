R. VIENNA, Grüll e Strunz: i due austriaci meme social

Fonte: di Samuele Nenti

Da ieri sera è ufficiale: il Rapid Vienna sarà l'avversaria della Fiorentina ai play off di Conference League, in programma giovedì 24 agosto e giovedì 31 agosto. Nel conoscere i giocatori della squadra austriaca, sui vari social si sono messi in risalto due elementi nello specifico: Marco Grüll (attaccante) e Oliver Strunz (attaccante). Il cognome di quest'ultimi, visti in italiano, sono diventati fin da subito base per i meme social. Una nota ironica, in attesa di scendere in campo e cominciare a fare sul serio.