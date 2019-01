PUCCI (ACCVC), Incontro con DV breccia nel muro

EX VIOLA BADELJ, CONTATTI CON GALATASARAY E VILLARREAL Secondo quanto riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, l'agente di Milan Badelj, in uscita dalla Lazio, ha avuto contatti con il Galatasaray e con il Villarreal in Spagna. Nessuno dei due club si avvicina però ai 10 milioni richiesti da Lotito... Secondo quanto riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, l'agente di Milan Badelj, in uscita dalla Lazio, ha avuto contatti con il Galatasaray e con il Villarreal in Spagna. Nessuno dei due club si avvicina però ai 10 milioni richiesti da Lotito... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 Gennaio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi