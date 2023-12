PRADÈ, Squadra matura e solida. Commisso euforico

Fonte: ACF Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè si è espresso così al termine di Fiorentina-Torino ai canali ufficiali del club viola: "Vittoria pesantissima che vale doppio. Gara sofferta nei primi trentacinque minuti poi siamo usciti. La squadra è matura e sa cosa serve per vincere. Magari prima facevamo partite entusiasmanti e poi raccoglievamo poco, mentre ora sappiamo combattere".

Nel secondo tempo è cambiato tutto e la Fiorentina ha vinto

"Parte tutto dall'atteggiamento. Calma e serenità anche in panchina. Noi dobbiamo capire quale è il momento giusto per aggredire la partita. Il Torino è una squadra forte e organizzata ma noi adesso siamo arcigni e solidi".

Come si mantengono ora i piedi per terra?

"Lo abbiamo fatto quando siamo arrivati a giocare due finali e lo faremo anche ora. Ci prendiamo quanto di buono fatto ma dobbiamo sempre andare oltre".

Sulla prima parte di stagione

"Siamo felicissimi per tutti, tifosi e presidente. Commisso l'abbiamo sentito poco fa era euforico. Questi risultati ce li portiamo dietro perché abbiamo fatto tanti sacrifici. Ora c'è gioia, passeremo un capodanno bellissimo. Alla fine restano i numeri e i nostri parlano chiaro. Non so quanti record abbiamo battuto e ci teniamo stretto questo. Parliamo poco, siamo attenti. La società viene dopo la squadra e l'allenatore".

Sul Viola Park

"Il Viola Park fa la differenza per quello che noi vogliamo raggiungere anche in termini di produzione di giocatori con il vivaio".

Cosa si devono aspettare i tifosi dal mercato?

"Questo è un discorso che affronteremo con l'allenatore. Dobbiamo dare merito a quello che i calciatori hanno fatto fino ad ora. Non dobbiamo riparare niente con il mercato. Abbiamo una difficoltà per alcuni infortuni, anche se Dodò sta recuperando alla grande".

Sul settore giovanile con tanti ragazzi in prima squadra

"Abbiamo vinto tantissimo con la primavera. La gioia poi è vedere questi giocatori in prima squadra come Comuzzo, Kayode e Amatucci. Abbiamo anche tanti ragazzi in giro e li seguiamo attentamente. Sappiamo tutto di loro e li aspettiamo".