EX VIOLA TOMOVIC, PIÙ RISPETTO: NON SI PUÒ ANDARE AVANTI COSÌ Nenad Tomovic, difensore del Chievo ed ex Fiorentina, ha scritto un lungo post sul suo profilo Instagram dopo le polemiche scaturite dagli episodi della partita di ieri all'ora di pranzo, vinta dai viola: Non si può andare avanti così !!! Una squadra... Nenad Tomovic, difensore del Chievo ed ex Fiorentina, ha scritto un lungo post sul suo profilo Instagram dopo le polemiche scaturite dagli episodi della partita di ieri all'ora di pranzo, vinta dai viola: Non si può andare avanti così !!! Una squadra... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 Gennaio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi