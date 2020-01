PEZZELLA, C'era bisogno dei tre punti. Il mio gol...

German Pezzella, difensore della Fiorentina che ha deciso la sfida interna con la SPAL, ha così parlato a Sky Sport al termine della gara: "Ci voleva questa vittoria, per il mister e per tutti: è un momento difficile e bisogna lavorare. Oggi abbiamo sofferto e non abbiamo giocato una gran partita ma abbiamo preso i tre punti, e ce n'era tanto bisogno. Non è facile, siamo giovani, e nelle difficoltà bisogna tirare fuori quello che c'è dentro. A Bologna avevamo giocato una buona partita e un mio errore ci aveva fatto perdere tre punti. Fa male, ho sofferto tanto in settimana per quei due punti... Oggi per fortuna li abbiamo guadagnato, e servono per lavorare con la stessa cattiveria e la consapevolezza che se si fa bene si può andare avanti. Il mister è da poco con noi, ogni allenamento cerchiamo di capire cosa vuole da noi".