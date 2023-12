PECCI, Juric e Italiano hanno diversi punti di contatto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Su La Stampa Eraldo Pecci, doppio ex di Torino e Fiorentina, ha fatto il punto sulla gara di questa sera al Franchi fra le sue ex squadre. “Torino e Fiorentina sono due squadre nate per aggredire e non far giocare gli avversari. Juric e Italiano – ha detto Pecci - hanno diversi punti di contatto, si ispirano entrambi al modello Gasperini. Giocano alti, fanno un gran pressing, poi al massimo i problemi nascono quando prendono la palla.

La Fiorentina l’ha risolto, con Arthur e Bonaventura ha migliorato molto il gioco, infatti sta facendo qualche risultato in più dei granata. Il gruppo di Juric invece deve ancora studiare”.