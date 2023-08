PAREJA, Nico Gonzalez può dare ancora tanto ai viola

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Pablo Zabaleta a Joan Verdú, fra i tanti ex calciatori professionisti che oggi stanno vivendo una seconda vita calcistica grazie alla Kings League c'è anche Nico Pareja. Storico nazionale argentino, il difensore 39enne ha vinto per ben tre volte l'Europa League col Siviglia, oltre a fare scorta di titoli in Belgio quando militava nell'Anderlecht. Durante la nostra visita a Barcellona per seguire la curiosa competizione ideata da Gerard Piqué, abbiamo avuto la possibilità di intervistare anche lui: "La Kings League è qualcosa di spettacolare, il calcio come non l'avevamo mai visto. Secondo me rappresenta una grande opportunità per molti ragazzi, che grazie a questa vetrina possono mettersi in mostra, ma anche per noi ex calciatori professionisti che in questo modo possiamo continuare a competere", esordisce Pareja a TuttoMercatoWeb.com.

In Serie A i talenti argentini non mancano di certo... "La Serie A è da sempre un campionato di alto livello. Lautaro oggi è diventato il leader dell'Inter, mentre Paulo Dybala ha fatto una grande stagione alla Roma. Anche Nico Gonzalez con la Fiorentina sta facendo bene e può dare ancora tanto ai viola. Non è un caso che loro squadre abbiano raggiunto le tre finali europee della passata stagione, seppur perdendo".