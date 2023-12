PALLADINO, Viola una big. Izzo-Marì ok, le critiche...

FirenzeViola.it

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina: "Sapevamo che quest'anno non sarebbe stato uguale all'anno scorso. Tutti i punti che abbiamo fatto con le grandi erano irripetibili quest'anno. La Fiorentina è una squadra forte, hanno grandi individualità. Noi dobbiamo essere gli stessi di sempre. Loro sono una squadra costruita per ambire a posizioni alte, hanno un grande allenatore e una grande società, dobbiamo affrontarla con la consapevolezza di giocare contro una big”.

Che tipo di avversario è la Fiorentina?

"È una squadra in salute, viene a prenderti forte davanti, ha grandi individualità. È una squadra costruita per ambire a posizione alte della classifica, allenata da un bravissimo tecnico ed ha un società forte che ha investito molto sul mercato. Dobbiamo affrontarla come se fosse una grande squadra. Non dobbiamo fare drammi, in questi giorni ci sono state critiche non costruttive che la squadra non meritava. Ci sono stati degli errori contro il Milan, è vero, ma secondo me le critiche nei confronti della squadra sono state esagerate".

La prossima Palladinata sarà vedere Akpa-Akpro, Gagliardini e Pessina insieme?

"Mi fa piacere affrontare Italiano, è molto difficile giocare contro di lui. Lo dicono anche le partite della passata stagione, ti fa crescere affrontare un grande allenatore. Abbiamo molte soluzione in mezzo al campo, questa dei tre giocatori insieme può essere una soluzione ma ce ne sono altre. L'infermeria si è svuotata, hanno recuperato anche Izzo e Pablo Marì. Ho tutti i giocatori a disposizione, per domani ho tante soluzioni".

Troppe critiche?

"In questi giorni ci sono state critiche non costruttive verso la squadra, bisogna sempre essere equilibrati. Si poteva fare meglio ma le critiche sono state esagerate. Domani giochiamo in casa e voglio vedere un pubblico che ci sostenga dall'inizio alla fine”.

I rientri?

"È stata una buona settimana, hanno recuperato tutti compresi Izzo e Pablo Mari perciò ho tante soluzioni”.