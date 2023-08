MILAN, Occhi su Koulierakis del Paok: costa 10mln

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Milan è alla ricerca di un giovane difensore da affidare a Stefano Pioli. Secondo quanto riporta Sky Sport, la società rossonera avrebbe messo gli occhi su Konstantinos Koulierakis del PAOK Salonicco, accostato negli scorsi mesi anche alla Fiorentina. La società greca però ha già effettuato un'alta richiesta per il giocatore classe 2003. Per il cartellino del ragazzo infatti chiede almeno 10 milioni di euro e resta da vedere quali possono essere le carte che in via Aldo Rossi possono mettere sul tavolo.