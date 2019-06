MASSARA, Lascia Roma. Viola o Bologna nel futuro

Fresco di risoluzione consensuale dalla Roma, balla il futuro di Frederic Massara. Per il dirigente ci sono più ipotesi: resiste quella relativa alla Fiorentina, con la proprietà che verrà che sta sciogliendo la margherita per scegliere il suo prossimo direttore sportivo. Occhio però al Bologna: gli emiliani potrebbero ripartire proprio da una dirigenza dove Massara prenderebbe in mano tutta la rete degli osservatori con Sabatini come trait d'union con Montreal e Bigon ds. Lo scrive TuttoMercatoWeb.com.