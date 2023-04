MARINELLI, Il suo bilancio con Viola e Cremonese

Fonte: a cura di Mattia Carletti

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

L'AIA ha assegnato Livio Marinelli per la gara di ritorno di semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Cremonese.

Il bilancio dell'arbitro di Tivoli è positivo per la Fiorentina. I viola infatti con lui hanno collezionato due vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultimo incrocio ha lasciato di fatti un bel ricordo per i gigliati, dato che la Fiorentina si è imposta a Genova contro la Sampdoria per 0-2 con i gol di Milenkovic e Bonaventura. L'unica sconfitta invece risale al 10 gennaio quando la Viola perse a Torino contro i granata per 4-0.

Bilancio positivo anche quello della Cremonese, che nelle sette partite in cui è stata arbitrata da Marinelli ha totalizzato 3 vittorie, due pareggi e due sconfitte. Le vittorie però sono arrivate tutte in Serie B. In Serie A sono arrivati un pareggio, 1-1 contro il Lecce, e una sconfitta in casa per 1-3 contro l'Atalanta.