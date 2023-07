M.LOPEZ, Vuole lasciare il Sassuolo per puntare più in alto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Maxime Lopez, giocatore più volte accostato alla Fiorentina, vuole lasciare il Sassuolo. Il centrocampista francese, intervenuto ai microfoni di Le Media Carré, ha annunciato di fatto l'addio e lanciato un indizio di mercato: "Ho fatto tre stagioni nel Sassuolo, che è un grande club. Ho già parlato con loro del mio futuro, li ho ringraziati perché in un certo senso mi hanno rilanciato e mi hanno anche permesso di mettermi in mostra, ma credo sia arrivato il momento di andare via e di puntare più in alto.

In Italia sto molto bene, amo questo paese, parlo italiano, e ci sono grandi club e se posso andare in uno di questi club sarebbe il top. Mi piace molto anche un club del sud che mi ricorda molto Marsiglia. Poi c'è la Premier League. De Zerbi? Se mi chiama al Brighton possiamo discuterne seriamente. Ritorno al Marsiglia? Ci ho pensato più volte, mi piacerebbe tornare ma non devi tornare tanto per tornare, continuo a chiedermi se sia una buona scelta oppure no".