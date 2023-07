LIVAKOVIC, Viola a rischio: il Villarreal offre 10 mln

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Villarreal piomba con decisione su Dominik Livakovic ed è pronto all'offerta che potrebbe battere la concorrenza. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb infatti il portiere della Dinamo Zagabria, obiettivo per la porta viola, è corteggiato dagli spagnoli che sarebbero pronti ad offrire dieci milioni di euro, proprio la cifra che chiede il club croato per liberare il portiere. Livakovic ha destato l'interesse di diverse società, tra cui il Fenerbahce e la Fiorentina che però non si sarebbe spinta oltre i 6 milioni di euro.