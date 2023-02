LECCE-ROMA, A Baschirotto risponde Dybala: è 1-1

Finisce 1-1 la partita tra Roma e Lecce in programma al Via del Mare. Al gol iniziale di Baschirotto ha risposto Dybala su rigore, poi è stato il portiere dei padroni di casa Falcone a salire in cattedra con una serie di parate su Abraham. I salentini giocano bene e si meritano il punto che gli fa agganciare la Fiorentina a quota 24 in classifica.