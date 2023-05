FirenzeViola.it

Termina 0-0 lo scontro salvezza tra Lecce e Spezia. Un pareggio che serve ben poco ad entrambe; il Lecce si porta a +3 dal Verona, diciottesimo in classifica, mentre lo Spezia resta solamente a +1 dai gialloblu, lasciando aperta la lotta per restare in A. Cremonese, invece, matematicamente retrocessa in Serie B.