JURIC, Avverte anche i viola: "Ora cinque battaglie"

Ivan Juric in conferenza stampa ha avvertito tutte le squadre che dovrà affrontare il Torino dal Monza, domani, alla fine, Fiorentina compresa: "Sono estremamente soddisfatto del nostro cammino, ora ci mancano cinque battaglie. Dobbiamo credere in ciò che stiamo facendo. Non siamo una squadra da Europa League, siamo sempre stati al massimo. Se fossimo una grande squadra saremmo in alto con la Juve, il Milan e le altre"